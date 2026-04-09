Fenomen Tuba Ulu gözaltına alındı

Toplumun değerlerine hakaret eden fenomenlere sıkı takip...

Yaptığı stand-up gösterileri ile sık sık gündeme gelen Komedyen Tuba Ulu'nun son gösterisi tepkilere neden oldu.

Ulu'nun gösteride kullandığı ifadeler ekipleri harekete geçirdi.

"KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN BİLE F**K BUDY'SİYLE EVLENDİ"

stand-up gösterisinde müstehcen ifadeler kullanarak, "F**k badsiyle evlenen var. Ben diyor, şu diyor, o kızla diyor, o çocukla diyor. Sadece diyor cinsellik için, sevişmek için bir araya geliyorum. Yani duygusal hiçbir şey yok just f**k diyor. Sakın dalga geçmeyin bu arada f**k badilerle.

En korktuğum şey. Tarih f**k buddie'lerle zaferleriyle dolu arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman bile f**k badisiyle evlendi. Onlar da ilk başta Hürrem'le sadece sevişmek için bir araya geliyorlardı. Sonra şapkadın bastırdı nikah. Bütün dünyayı hükmetti." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ulu'nun sözleri kısa süre içinde yayılarak sosyal medyada gündem oldu.

Çok sayıda kullanıcı kullandığı ifadeler nedeniyle Ulu'ya tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler gündem olmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Kısa bir süre sonra ise Komedyen Tuba Ulu'nun gözaltına alındığı belirtildi.

SAVCILIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada "Sosyal medya platformlarında herkese açık şekilde dolaşımda bulunan bir videoda aleni olarakmüstehcen sözleri yayınlayan ve bu sözler ile tarihi milli manevi değerlerimize hakaret ettiği tespitedilen T.U. İsimli kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde talimata istinaden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri yer aldı.