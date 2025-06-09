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Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ten acı haber..

Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti..

48 yaşındaki Zeyrek'in vefat haberini duyan Manisalılar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önüne koştu..

MANİSALILAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Zeyrek'in vefat haberi sonrası üzüntüleri yüzüne yansıyan Manisalılar, gözyaşlarını tutamadı..

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Dilay Kaynak
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