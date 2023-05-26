Ferhat Murat ikinci tur için nasıl oy kullanılacağını anlattı İkinci turda tek pusula ile seçmenin işinin ilk tura göre daha kolay olduğunu belirterek nasıl oy kullanılacağını anlatan Siyasal İletişimci Ferhat Murat, zarftaki mühre dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekerken, zarfa ve pusulaya yazılama ve not bırakmanın oyu geçersiz kılacağını söyledi.

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28 Mayıs'ta seçmen ikinci kez sandık başına gidecek.

Seçime 2 gün kala ilk turda olduğu gibi geçerli oy kullanılması için bilgilendirmeler yapılıyor.

Siyasal İletişimci Ferhat Murat da Haber Global ekranlarında ikinci tur için seçmene nasıl oy kullanacağını anlattı.

Seçmene verilen pusula ve zarftaki işaretlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Murat, oyları geçersiz kılan durumları tek tek işaret etti.

"Bu seçimde işimiz daha kolay"

Murat, şu ifadelerle bilgi verdi:

"Bu seçimde katlamadan zarfa girebilecek bir pusula var. Bu seçim işimiz daha kolay. Pusulayı katladığımızda oy geçersiz sayılmaz.

Düz katlama durumunda mürekkep bulaşması durumunda mührün vurulduğu seçenek geçerli oy olarak sayılır ama sandık başında gereksiz tartışmalara fırsat vermemek adına ters katlamakta fayda var.

Zarftaki mühre ve logoya dikkat

Öncelikle size bir zarf ve pusula verilecek. Zarfın üzerinde Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) logosunun ve mührünün olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Mutlaka dikkat edilsin.

Pusulada herhangi bir işaret var mı bunu kontrol etsinler. Pusulanın önünde arkasında bir işaret olması, yanı buraya kalemle bir işaret konulması oyu geçersiz kılar. Pusulanın arkasında mühür olabilir, sehven mühür unutulanlar da geçerli hale geldi.

"Pusulaya yazı yazmak, not bırakmak geçersiz oya neden olur"

Pusulada oy verirken aday çizgisinin etrafı o aday için geçerli işaretlemedir. En doğru işaretleme yuvarlak bölüme mührü basmaktır. Zarf ve pusula dışında üçüncü bir dizim kesinlikle zarfın içinde olmamalı. Bir mesaj gönderiyorsunuz diyelim bunu yapmayın oyunuzu geçersiz hale getirir. Not bırakmak, mesaj yazmak, numara bakmak oyu geçersiz hale getirir.