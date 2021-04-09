FETÖ davalarında sona doğru: 287 dava karara bağlandı

Görülen FETÖ davalarında 1626 kişi ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. 289 davadan 287’si karara bağlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimine ilişkin, cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

FETÖ’cü hainlere yönelik görülen 289 davadan 287'si karara bağlandı.

Halkın iradesini ve demokrasiyi hedef alan darbe girişimine ilişkin görülen davaların ikisinin de yargılanmasına devam edildiği bildirildi.

Görülen davalardan biri Ankara, diğeri ise Çanakkale’de devam ediyor.

4 BİN 820 SANIK MAHKUM EDİLDİ

Sona eren davalarda hakim karşısına çıkan 2 bin 999'u ömür boyu olmak üzere 4 bin 820 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.

1626 AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Yargılamaların tamamlandığı davalarda 1626 sanık ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

1373 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1821 sanık hakkında çeşitli sürelerde hapis cezalarına hükmedildi. Bazı davalarda yargılamalar beraat ile sonuçlandı.

78 DAVADA HÜKÜM KESİNLEŞTİ

Yerel mahkemelerce karara bağlanan 74 dava Yargıtay tarafından onandı.

4 davanın kanun yoluna başvurulmadan kesinleşmesi ile 78 davadaki hüküm kesinleşmiş oldu.