FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 doktor tutuklandı

İstanbul, Konya ve Mardin'de 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 doktorun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

TUS KAMPINA KATILMIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 3'ü kamu, 2'si özel sektör çalışanı 5 doktor, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütü tarafından hücresel olarak 'ders çalışma' adı altında örgüte müzahir yurtta yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kampına katıldıkları ve sözde TUS imamıyla irtibatlarının olduğu öne sürülmüştü.

Ayrıca şüpheliler hakkında FETÖ üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanlarının bulunduğu, Bank Asya'da hesaplarının olduğu ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık arandıklarının tespit edildiği belirtilmişti.