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Haber Merkezi

Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla hayatımızda yeni bir dönem başladı.

Ürettikleri içeriklerle çok sayıda takipçiye ulaşan bazı kullanıcılar 'fenomen' olarak hayatımıza girdi.

Takipçileri arttıkça reklam gelirleri artan bu isimler daha çok lüks araçlar, pahalı konutlar külçe altınlar, balya balya paralar ile gösteriş yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.

POLAT ÇİFTİ DAVALARI FE FEYZA ALTUN

O isimlerin başında da Dilan Polat ve Engin Polat geliyor.

Şatafatlı hayatları ile dikkat çeken ve güzellik merkezi zinciri kuran çift hakkında kara para aklama ve naylon fatura suçlamalarından soruşturma başlatıldı.

Aylarca tutuklu kalan Polat çifti hakkında dava süreçleri devam ederken konu hakkında en çok paylaşım yapan ve 'peşini bırakmayacağım' diyerek Polat çiftini hedef alan isim avukat Feyza Altun oldu.

Ensonhaber'in konu hakkındaki yayınlarına da katılarak söz konusu fenomenlerin kazançlarının şaibeli olduğunu dile getiren Altun ve hedefindeki Dilan Polat yine gündemde...

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POLAT VE ALTUN BULUŞTU

Bu kez ikili bir araya geldikleri için gündem oldu.

Polat ve Altun İstanbul'da birlikte yemek yedi. İkilinin arkadaşlarının da katıldığı yemekten Dilan Polat bir paylaşım yaptı.

"KONUŞACAK ÇOK ŞEY VAR"

Polat'ın "Konuşacak çok şey var" notu düştüğü paylaşım bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Paylaşım, Feyza Altun'un Polat çiftine yönelik eski açıklamalarını akıllara getirdi.