Fikirci Bey yazdı: MUHALEFET İÇİN PANDEMİYİ FIRSATA ÇEVİRME TRENİ KALKTI

Fikirci Bey; memleketin faydası düşünülerek yapılan mega projelere karşı çıkanlara sessiz kalınmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Biliyorsunuz ana muhalefet epey bir süredir erken seçim senaryoları yazıyor, en azından hayalini kuruyor. Aslında biraz dikkatli bakarsanız ana muhalefetin aklına bu karpuz kabuğunun, Trump’ın (salgının da zorlamasıyla) seçim kaybettiği, bizimkilerin de Trump kaybedince otomatik olarak AK Parti'nin de kaybedeceğine inandığı günlerde düştüğünü fark edersiniz. İşaret fişeğini de aylar öncesinden Biden’in ateşlediğini zaten biliyoruz.

Öyle ise geriye süratli davranıp, salgının verdiği zarar zirvedeyken en güçlü darbeyi vurup zaten bunalmış insanlara “illallah” dedirtmek ve bütün faturayı iktidara çıkarmak kalıyordu.

Muhalefet epey süratli davrandı, ayrıca “dostlarından” çokça yardım da gördü, mesela prostat sorunlarına bile o kadar süratli çözüm aramayan bazı eski askerler, durumdan vazife çıkardılar ve hemen bir sanal muhtıra müsveddesi kotarıp medyaya sundu. Daha önce memleketin hangi sorununa derman oldukları bilinmeyen bir dizi “bilim” insanı, zaten her sabah üniversitelerine bir taraflarını dönüp dikilme eylemi içerisindeler.

Ve tabii dördüncü kuvvetle beşinci kol faaliyeti arasındaki farkı hala kabullenememiş kocaman bir medya bloğu da zaten 20 yıldır olduğu gibi yapılan her projeyi karalamaya hız verdi.

Ama maalesef muhalefet fırsatı kaçırdı. Pandeminin yarattığı sorunlar halkın psikolojisini dibe vurmuşken halka son darbe vurulup teslim alınamadı.

En son, büyük bir panikle Türkiye için asrın projesi sayılabilecek Kanal İstanbul projesine de saldırıldı ama çok geç… Projenin temeli atıldı bile…

Artık bundan sonra muhalefet için her şey daha kötü olacak. Çünkü pandeminin sonu göründü. Bundan sonra Türkiye için her şey ancak daha iyi olabilir. Ekonomi kendini toparlar, devlet desteği ile soluk alan esnaf belini doğrultur, zaten pandemide dünya ile kıyaslandığında bile iyi performans gösteren ihracatımız yükselir. Her gün milyon milyon aşılanan insanımızın kendine güveni gelir.

Üzgünüm ama zaten ham hayal olan erken seçim ümidi muhalefet için sonra erdi. Pandemiyi fırsata çevirme kurnazlığı tutmadı…

Diyeceksiniz ki muhalefetin yalan dolan sıkıntısı mı var? Katarlılara sınavsız bedava tıp eğitimi yalanı biter, Suriyelilere bedava memuriyet yalanı çıkar (A, pardon o zaten söylenmişti, Suriyeliler zaten üniversiteye bedava giriyor, hastanelerde bizden önce ameliyat sırası alıyorlardı)

Neyse, muhalefete yalan mı yok?

İnsan en çok şuna üzülüyor. Siz bugün birinin çıkıp da “Şu (birinci) Boğaz Köprüsü neden yapıldı? Keşke yapılmasaydı, benim hayatım mahvoldu” dediğini duydunuz mu? “Çok gereksiz bu, ben bundan geçmem” diyen birini duydunuz mu? Var mı böyle bir şikâyet? Bırakın birinciyi, 3. için bile geç kalmıştık. Ama yaşı tutanlar hatırlar, o proje yapılmasın diye CHP ne kadar direnmiş, medya ağaları küfür üstüne küfretmişti proje sahiplerine. Ne oldu? Şimdi paşa paşa kullanıyorlar.

E, peki yazık değil miydi o zamanlar bir yandan proje ile bir yandan da muhalefetin bu uyuzlukları ile uğraşmak zorunda kalan, hakarete uğrayan insanlara? Saldırganlar bir gün nadim oldular mı? Bir gün özür dilediler mi?

Hayır, yaptıkları tüm uyuzluk, tüm takozluk yanlarına kâr kaldı.

Ya şimdi?

3. Havalimanına, Marmaray'a, Çanakkale Köprüsü'ne ve Kanal İstanbul projesine karşı çıkanlara öyle sessiz mi kalınacak? Yanlarına mı kalacak bu basiretsizlik, bu yalan dolan, bu memleket düşmanlığı?

Bence kalmamalı.

Bu takozlar artık bu ülkede yönetim kalkınma için gaza basarken frene basamamalı. Hele darbelerle, muhtıralarla, iç savaş provaları ile aniden el frenini çekerek ülkeye takla attırmaya çalışmanın hesabını sonuna kadar vermeli.

Bir grup öğrenci tam üniversite sınavı öncesi “Katarlılara sınavsız tıp” yalanını tweet'leyip morallerini bozan ana muhalefet partisi başkanına manevi tazminat davası açmışlar. Çok da doğru yapmışlar.

Bir şey çıkar mı? Bilmem.

Ama önemli değil, bir yerden başlamalı…