Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.

Suriye'nin kuzeyinde görevli olan Mehmetçik, terörle mücadelesinde hız kesmiyor.

Fırat Kalkanı bölgesinde barınan hain teröristler başlarını inlerinden çıkardıkları anda gereken karşılığı misliyle alıyor.

Kahraman Türk askeri son olarak bölgeye taciz ateşi açan teröristleri hedef aldı.

7 PKK'lı daha öldürüldü

Operasyonla ilgili bilgi verne Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.