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    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 9 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • 21.09.2022 - 14:02
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 14:12
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    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 9 terörist öldürüldü

    Suriye'nin kuzeyinde görevli olan Mehmetçik, terörle mücadelesinde hız kesmiyor.

    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde barınan hain teröristler, başlarını inlerinden çıkardıkları anda gereken karşılığı misliyle alıyor.

    Kahraman Türk askeri, son olarak bölgeye taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan teröristleri hedef aldı.

    9 terörist daha öldürüldü

    Operasyonla ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) şu ifadeleri kullandı:

    "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."

    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 9 terörist öldürüldü #1


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