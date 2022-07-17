Pis suyun denize döküldüğü anlar kameraya yansıdı. İBB'yi sorumlu tutan bir vatandaş, "Neden koku olduğunu bilmiyoruz, onu Ekrem İmamoğlu’na sormak lazım" dedi.

İstanbul'da vatandaşlar, Bakırköy Florya Sahili'nde oluşan manzaraya tepki gösterdi.

Sahilde bulunan kanalizasyon hatlarından denize kirli su akması, kötü görüntünün giderilmesini isteyen vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

Kirli su denize aktı

Kameraya yansıyan anlarda, kanalizasyon hattının açık rögarından çıkan kirli suyun denize aktığı görüldü.

Akan su, bir taraftan kötü koku yayarken, diğer taraftan görüntü kirliliğine yol açıyor.

Denize girenlerin sağlığı tehlikede altında

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda vatandaş, pis suyun karıştığı denizde yüzdü.

Kötü kokunun son derece rahatsız edici olduğunu söyleyen vatandaşlar, denize girenlerin sağlığının tehlikede altına olduğuna dikkati çekti.

"Onu Ekrem İmamoğlu’na sormak lazım"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun bu konudan sorumlu olduğunu söyleyen Hamdullah Öter, “Denizde koku var. Neden koku olduğunu bilmiyoruz, onu Ekrem İmamoğlu’na sormak lazım. Sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sahibi odur.” dedi.

Florya'da kanalizasyondaki kirli su denize aktı ViDEO

"Pis koku var"

İHA'nın haberine göre, çocuğuyla denize giren Mehmet Sayan, "Pis koku var. Bunu herkes hissediyor ama bile bile yüzüyoruz. Buna nasıl bir önlem alınacak, merak ediyorum. Çocuk var, kadın var, erkeği, yaşlısı herkes burada. Tehlikeli. Şu an benim çocuğum burada mesela, onu da girdirmek zorunda kalıyoruz.

"Lağımın patladığını kokudan hissedebiliyoruz"



Denizde yüzmeye mecburuz. Bu kokuya önlem alınması için ellerinden geleni yapmaları gerekiyor. Lağım patlamış herhalde, öyle bir söylenti var. Lağımın patladığını kokudan hissedebiliyoruz.” diye konuştu.