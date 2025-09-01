Foça Belediye Başkanı: Bir kez daha söylüyorum, çevre atıklarını toplamayacağım

CHP'li belediyelerin olduğu bölgelerde çöp sorunu bitmiyor...

İzmir'in yanında İstanbul'da da CHP'li belediyeler, çöp dağlarıyla gündeme geliyor.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi sakinleri, alınmayan çöp ve çevre atıkları ile önceden haber verilmeden yapılan uzun süreli su kesintilerine isyan etti.

Bazı vatandaşlar, iyi bir emeklilik geçirmek için ilçeye geldiklerini, ama bin pişman olduklarını belirterek, başvurularına çözüm üretilmediğini söyledi.

SUSUZ YAZ, KARASİNEK, PİSLİK VE KOKU

Mahalle sakinlerinden Işık Yağcı, 13 yıl önce Maliye Bakanlığı'ndan emekli olduğunu, küçük ve sakin bir Ege kasabasında yaşama hayali ve isteğiyle, ailesiyle Foça’ya geldiklerini ama çok pişman olduklarını söyledi.

Işık Yağcı, şu ifadeleri kullandı:

Emekli olduktan sonra buraya yerleştik. Küçük bir kasaba olduğu için, bundan sonra kalan ömrümüzü rahat, huzurlu, esenlik içinde geçirelim diyerek geldik. Bütün yaz susuzluk yaşadık. Hala, susuzluk çekiyoruz. Artı bu çöplerle mücadele ediyoruz. Karasineklerden, pislikten ve pis kokudan kapımızı, penceremizi, açamıyoruz. Nefes dahi alamıyoruz. Adı yazlık. Burası yazlık bir kasaba olmasına rağmen bizler, cam, pencere kapalı, klimalar altında yaşıyoruz. Ben şahsen geldiğime, ailem buraya geldiğine, biz çok pişman olduk. Sayın Başkanımıza ve yetkililere bu durumu defalarca iletmemize rağmen, herhangi bir çözüm alamadık. Sayın Başkanımız, 'Ben çöplerinizi toplamak zorunda değilim, çevre temizliği yapmak zorunda değilim, sizler bu pislikle yaşamaya, bu çöpün içinde yaşamaya alışın' diyerek bir beyanatta bulundu. Bu bizim çok zorumuza gidiyor. Çevre vergisi ödüyoruz. Çöp vergisi de veriyoruz. Buna rağmen bunları yaşıyoruz. Hakikaten çok pis. Yaşanacak gibi değil.

"PARK YAPACAĞIZ DİYE TOPRAK DÖKTÜLER"

Çevredeki park alanının güzelleştirileceği gerekçesiyle toprak dökülerek bakımsız bir tarlaya döndürüldüğünü savunan Işık Yağcı, "Üç yıldan beri de bu parkın durumu bu. Daha önceden öbek öbek, kamyon kamyon toprak döküldü park yapılacak diye. Park yapılmadığı gibi, pislik ve rezillik içindeyiz. Daha beter oldu. Eskisi daha iyiydi. Hiç olmazsa otluktu. İnsanlar buralarda oturabiliyordu. Şu anda buralarda oturamıyoruz. Her türlü hayvan var burada. O yüzden buradan da geçemiyoruz. Hakikaten mağduruz. Çok sıkıntı içindeyiz." dedi.

"HER ŞEYE ANONS VAR SU KESİNTİLERİNE YOK"

Susuzluk probleminin de had safhada olduğuna değinen Yağcı, şöyle devam etti:

Artı susuzluk. Sularımız kesiliyor devamlı. Buna da razı olduk. Evet, kuraklık var, küresel ısınma var, Bunları biliyoruz. Ama, her şey için belediye anons yapıyor burada. Cüzdan kayboldu, yaşlı bulundu anons ediyorlar. Bunlar çok güzel. Fakat suların kesileceğini de anons etseler. Sabah bir kalkıyoruz sular yok. Akşam yatıyoruz sular yok. Habersizce sularımız kesiliyor. İzmir’i arıyoruz, deniyor ki sizin belediyeniz ilgileniyor. Buradaki belediyeyi arıyoruz. İZSU ilgileniyor. Biz kime gideceğimizi, kimden yardım isteyeceğimizi şaşırmış durumdayız. Hakikaten buraya geldiğimize pişman olduk. Önceki günü dün arıyorduk, bugün dünü arıyoruz. Her geçen gün daha kötüye gidiyor burası. Lütfen sesimizi birileri duysun. Yetkililer duysun. Bu duruma bir çözüm bulunsun.

"YİNELİYORUM, ATIKLARI TOPLAMAYACAĞIM"

Bir röportajında "Çevre atıklarını toplamadım, toplamayacağım" diyerek dikkat çeken bir çıkış yapan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, başta Foça'da yaşayan vatandaşlar olmak üzere her kesimden, sosyal medyadan büyük tepki çekmişti.

Başkan Fıçı, son açıklamasında sözünün arkasında olduğunu gösterdi.

Fıçı, şunları kaydetti: