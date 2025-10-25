Foça'daki selde kaybolan 70 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu

- İzmir'in Foça ilçesinde sel nedeniyle kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu.
- Sel sonrası yollar, dereler taştı, evler ve araçlar su altında kaldı.
- Kaptanoğlu, sele kapılan aracından dolayı 3 gün sonra ölü bulundu.
İzmir'in Foça ilçesi sele kapıldı.
Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından beklenen yağmur, dün kıyı ilçelerinde etkisini gösterdi.
SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI
Özellikle Foça’da etkili olan sağanak sonrası caddeler adeta göle döndü...
Dereler taştı, evler su altında kaldı, çok sayıda araç sele kapılarak sürüklendi, sürücüler mahsur kaldı.
BİR VATANDAŞ SELE KAPILDI
Onlardan biri de Bülent Kaptanoğlu'ydu.
Ormanda mantar toplayan 70 yaşındaki Kaptanoğlu, otomobiliyle eve dönüyordu.
Kaptanoğlu, Bucak Deresi'nin üzerindeki köprüden geçmek isterken aracı çamura saplandı.
3 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Aracı sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'ndan aramaların 3'üncü gününde kötü haber geldi.
Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.