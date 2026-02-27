Areda Survey'den 'Kabe'de Hacılar' anketi

Herkes Ramazan ayına damga vuran ilahiyi konuşuyor.

Ünü sınırları aşan; Japonya, İngiltere, Çin, sokaklarında yankılanan Celal Karatüre'nin seslendirdiği Kabe'de Hacılar ilahisi...

Öyle ki Türkiye'de tüm müzik sektörünü geride bırakan ilahi adeta ayın en çok dinlenen ezgisi oldu.

İLAHİ ANKET KONUSU OLDU

Bununla beraber ilahi ve icracısı, Ramazan ayının 'milli tartışması' laiklik konusunda da tepki çeken işler arasında yer aldı.

Türkiye'de 7'den 70'e dillere pelesenk olan ilahi için Areda Survey sahaya indi.

YÜZDE 84 ÇOK BEĞENİYOR

Türkiye genelinde 1.100 kişinin katılımıyla 24–26 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan araştırmada katılımcılara "Ramazan ayında her yerde dinlenen Celal Karatüre'nin ilahisini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 84,1'i bu soruya "Çok beğeniyorum, Ramazan ruhunu yansıtıyor" cevabını verdi. Beğenmeyenlerin oranı 9,8 olurken kararsızların oranı 6,1'de kaldı.

"İLAHİLERİN İÇİNİ BOŞALTTILAR TESPİTİNE KATILIYOR MUSUNUZ?"

Araştırmada gazeteci Özlem Gürses'in ilahi ve icracısına yönelik tespitleri de yer adı.

Bu kapsamda katılımcılara, "Özlem Gürses'in Celal Karatüre'ye yönelik 'İlahilerin içini boşalttılar, Mezdeke grubu gibiler' sözleriyle gösterdiği tepkiler hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 85,6'sı bu sözleri 'yanlış ve saygısız' bulurken yüzde 12,4 haklı buldu. 1,9 oranındaki katılımcılar ise kararsız kaldı.