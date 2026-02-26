Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçleri tarafından sivillere yönelik gerçekletirilen Hocalı Katliamı, tarihe kara bir leke olarak geçti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan halkına da taziye mesajlarını iletti.

"BU İNSANLIK DIŞI KATLİAMI ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Hocalı Katliamı’nın 34’üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yâd ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum.



Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız.