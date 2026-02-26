Murat Kurum: Dünyanın COP31'den beklentisi yüksek

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İstişare Toplantısı'na katıldı.

Burada kürsüye çıkan Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkan satır başları şunlar:

"TARİHİ BİR SÜRECİN EŞİĞİNDEYİZ"

Bugün COP31 kapsamında en kritik aşamalarından birine katkı sunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.



Bugün tüm buraya katılan sivil toplum kuruluşlarımız, hocalarımız istişare yaptılar. Ben de konuşmamın sonunda yine sizlerden gelecek soruları cevaplamak isterim ama bugün bu istişare burada bitmeyecek.



COP31 sonuna kadar devam edecek ki sonrasında da aldığımız kararları otaya koymuş olduğumuz hedefleri birlikte gerçekleştireceğiz.



Ben hem ülkemiz için hem de ortak evimiz için oldukça önemli kararlar alacağımız tarihi bir sürecin eşiğinde olduğumuzu burada ifade etmek istiyorum.

"196 DEVLETİN LİDERLERİNİ AĞIRLAYACAĞIZ"

Ülkemizin sesini, sözünü bu anlamda yükseltecek bu sürece hep birlikte yön verelim. 196 devletin liderlerini, sivil toplum örgütlerini, özel sektör kuruluşlarını, bilim dünyasını ve dünyanın dört bir yanından gelen gençlerimizi ağırlayacağımız bu büyük organizasyona ev sahipliği yapacağız.



Sayın Cumhurbaşkanımızın diğer dünya liderleri ile yaptığı müzakereler sonucunda COP31 başkanlığını ve ev sahipliğini üstlendik.



Bu organizasyona talip olduğumuzda ülkemizin aslında bu konudaki gücüne, kabiliyetine ve değerli katılımcılarımızın potansiyeline de emin olun inandık. İlk iklim şurasını düzenlerken, iklim kanunu çıkartırken, projesini hayata geçirirken, dünyaya örnek olacak bir inşaat seferberliği yürütürken dayanışma gösterdiysek, tarihi yolculukta da yine çözüm ortağımız olarak sizlerle birlikte yola çıkmak istiyoruz.

"SAHA ÇALIŞMALARINI BAŞLATTIK"

Ben öncelikle COP31 kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında bilgilendirmek isterim.



Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile COP31 başkanı olarak atandıktan hemen sonra kurumsal kapasitemizi sürece uyumlu hale getirmek için çalışmalar ortaya koyduk ve COP31 başkanlık ofisimizi kurduk.



Bütün sivil toplum kuruluşlarımız bulunan tüm arkadaşlarımızla birlikte COP31'de herkesin dinlendiği, herkesin sözünün ifadesinin dikkate aldığı alındığı bir süreci yürütmek istiyoruz ve yine COP31 toplantısı için saha çalışmalarını başlattık.



Geçtiğimiz hafta İstanbul'da 2 günlük çok önemli bir hazırlık toplantısı gerçekleştirdik.

"ORTAK BİR VİZYON OLUŞTURMA DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRMEMİZİ YAPTIK"

Birleşmiş Milletler iklim değişikliği sekreteryası, burada müzakereleri yürütecek olan COP31 Başkanlığı ile istişare içerisinde çalışmalarını yürütecek olan Avustralyalı kardeşlerimiz dostlarımız ve bir önceki dönem başkanımız Brezilya ve yine dost ve kardeş Azerbaycan'dan gelen misafirlerimizle birlikte gerçekten önemli bir çalışma ortaya koyduk.



Bütünleşik stratejik misyon çalışmamızı görüşmelerde COP31 için ortak bir vizyon oluşturma doğrultusunda beklentilerimizi ve önceliklerimizi burada değerlendirdik.



Hedefleri somut adımlarla desteklenmesi gerektiği yönünde kararlılığımızı da ortaya koyduk. Yani bugün gelinen süreçte artık bu kötü gidişata dur diyecek son nesiliz.

"BU MÜCADELEYİ HER YERDE ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Bugünkü siyasi, bugünkü ekonomik, bugünkü askeri konjonktürü de düşünerek bugün evlatlarımız için geleceğimiz için hep birlikte burada kararlı bir şekilde ortaya koymamız gerektiğini ifade ettik.



Türkiye'de iklim kanunu çıkarırken işte acaba burada hayvan yetiştiriciliği ile ilgili bir kısıt mı gelecek, veya işte hayvanlar öldürülecek, yapay et verilecek gibi sosyal medyada yer alan konulara hep birlikte şahitlik ettik.



Hava ile ilgili ücret alınacağından tutun da üretimle ilgili belli kısıtların getirileceğine kadar birçok konu maalesef kanun sürecinde ülkemizin gündemine geldi.



Bugün 1,5 santigrat derece hedef olarak tüm dünyanın ortak olarak koymuş olduğu bu mücadeleyi hep birlikte yüksek dile getirmemiz ve bu farkındalığı evimizde sokağımızda mahallemizde arttırmamız gerektiğini net bir şekilde ifade ettik.

"BU KÖTÜ GİDİŞATA DUR DİYECEK SON NESİLİZ

"BU MÜCADELEYİ HEP BİRLİKTE YÜKSEK SESLE DİLE GETİRMELİYİZ"

TÜRKİYE COP31 SÜRECİNİ 3 TEMEL DEĞER ÜZERİNE İNŞA EDİYOR

Türkiye COP31 sürecini 3 temel değer üzerine inşa ediyor: Diyalog, uzlaşı ve aksiyon. İşte bu 3 başlığı açmadan önce şunun altını çizmem gerekiyor. Bugün iklim krizinde yeni bir eşiğin içerisindeyiz.



Dünya artık iklim değişikliğine karşı bekleme lüksünü kaybetmiştir. Mesele sadece hedef belirlemek değil o belirlediğimiz hedefleri sahaya indirmek ve uygulamayı daha da hızlandırmak.