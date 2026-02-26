Muharrem İnce, gündem olan 'Kabe'de Hacılar' ilahisinden rahatsız

Celal Karatüre'yi adından söz ettiren 'Kabe'de Hacılar’ ilahisi, 7'den 70'e tüm Türkiye'nin dilinde..

Özellikle okullarda başlatılan Ramazan etkinliklerinden rahatsız olan muhalefet, söz konusu uygulamaları "laikliğe aykırı" olarak gördü.



Öyle ki, bir grup akademisyen, sanatçı ve meslek odaları ortak laiklik bildirisi yayınladı.

Tepkiler bununla kalmazken birçok yerde "Laiklik elden gidiyor" protestoları düzenlendi.

MUHARREM İNCE DE RAHATSIZ: "GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYEM"

Siyasi partilerden de etkinliklere ve ilahiye tepkiler geliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ardından, söz konusu ilahiyi eleştirenler arasına Muharrem İnce de katıldı.

Ekonomik sıkıntıların görmezden gelindiğini savunan İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Et yiyememişsin, kiranı ödeyememişsin, emekli 20 bin liraya mahkum olmuş, mazot 60 lira, gübre 3 bin lira, PISA sınavlarında çocukların sonuncu olmuş, sana da ‘Kabe’de hacılar’ ilahisi kalmış, geçmiş olsun Türkiye’m!