FSM Köprüsü'nde Edirne istikameti trafiğe açıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yapılan asfalt çalışmaları sona erdi. Bu kapsamda Edirne istikameti trafiğe açıldı.

İstanbul’da 1988 yılında inşa edilen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Megakent trafiğinin de kilit noktalarından biri olarak biliniyor.

İki kıta arasındaki yoğun trafiği taşıyan köprünün asfaltının yenilenmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklama yaptı

Günlük 240 bin aracın seyahat ettiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışmaların yapıldığı Edirne istikameti tek şeride düştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprünün yüzeyindeki asfaltın bozulmasına yönelik yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesiyi pazara bağlayan gece başladık"

"O bozulmaları ortadan kaldırmak, burayı daha konforlu ve güvenli haline tekrar döndürmek için arkadaşlarımızla gecenin bu saatinde önemli bir çalışma yapıyoruz. Çalışmamıza hafta içi değil mesai saatinin olmadığı cumartesiyi pazara bağlayan gece başladık. Sabah 10.00 itibarıyla da bitirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımıza en az sıkıntı yaratacak şekilde bu problemi de ortadan kaldırıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü konforlu ve güvenli hale getireceğiz tekrar."





4 şerit trafiğe açıldı

İstanbul trafiğini etkileyecek saatlerin dışında başlayan çalışmaların, sabah 10.00'da bitmesi planlanıyordu.

Bugün 06.00'da çalışmaların sona ermesinin ardından köprü 4 şerit olarak trafiğe açıldı.