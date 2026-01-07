Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı: Her şey vatan için Gönüllü sağlık ekibinde görev yapan Türk doktorun, kontrol noktasında karşılaştığı Gambiyalı asker ile gerçekleştirdiği diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Askerin Türk bayrağı sevgisine beğeni yağarken, söz konusu görüntülere " 'Ne işimiz var Afrika'da' sorusunun cevabı" şeklinde yorumlar da yapıldı.

Asker, Türk doktorun yeleğindeki Türk bayrağını görünce duygulanarak "Her şey vatan için" dedi, doktor ise gözyaşlarına hakim olamadı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Afrika'dan duygulandıran görüntü... Bir Türk doktorun, gönüllü sağlık hizmeti kapsamında bulunduğu Afrika ülkesi Gambiya'da yaşadıkları izleyenleri gururlandırdı. KONTROL NOKTASINDA DURDURULDU Olay, Gambiya'da sık sık karşılaşılan kontrol noktalarından birinde yaşandı. Gambiyalı asker, durdurduğu bir araçta Türk doktor ile karşılaştı. "HER ŞEY VATAN İÇİN" Doktorun yeleğinde Türk bayrağı işlemesini gören Gambiyalı asker, duygusal anlar yaşadı. Asker, Türkçe ifadeler ile "Her şey vatan için" diyerek saygısını dile getirdi. GÖZYAŞLARINI TUTAMADI O anlarda, Türk doktor ise gözyaşlarına hakim olamadı. O anları kayda almak isteyen doktora, asker, "Videoya çekmekten onur duyarım." yanıtında bulundu. TÜRKİYE'NİN KÜRESEL ETKİSİ Kayda alınan gurur verici anlar, kısa sürede sosyal medyada gündem olup binlerce beğeni ve yorum aldı. Öte yandan söz konusu görüntüler, Türkiye'nin küresel sahnedeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. "'NE İŞİMİZ VAR AFRİKA'DA' SORUSUNUN CEVABI" Sosyal medya kullanıcıları ise, görüntülere "Türk beklenilendir, insanlığa hizmet edenlere selam olsun, 'Ne işimiz var Afrika'da' sorusunun cevabı." şeklinde yorumlarda bulundu.

