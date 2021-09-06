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- Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü
TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 06.09.2021 - 09:53
- Güncelleme : 06.09.2021 - 10:17
Mehmetçik, “Ara, bul, yok et” parolasıyla teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyor…
Irak’ın kuzeyini abluka altına alan güvenlik güçleri, yeni bir operasyon için düğmeye bastı.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
TSK ve MİT'in ortak çalışmasıyla Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, başarılı operasyonun hava harekatıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.