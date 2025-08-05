Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Emlak Konut tarafından hazırlanan gayrimenkul finansman çeşidi Gayrimenkul Sertifikası yatırımcılarla buluşuyor.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Gayrimenkul Sertifikası Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanıyor.

Ev sahibi olmak isteyen ya da yatırım yapmak isteyenler Başakşehir'de başlatılacak Damla Kent Projesi için Borsa İstanbul'da talep toplamaya katılım sağlayabilecek.

Peki, Gayrimenkul Sertifikası halka arz ne zaman? Gayrimenkul Sertifikası nereden ve nasıl alınır?

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Damla Kent Projesi'ndan ev sahibi olmak isteyenler ve yatırımcılar için Gayrimenkul Sertifikası halka arz oluyor.

''DMLKT'' işlem kodu ile talep toplayacak Gayrimenkul Sertifikası değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7,59 lira olacak. Halka arz, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul'da gerçekleşecek.

Gayrimenkul sertifikası ile üç farklı kazanç yolu da sunulmuş oluyor. İlki konut edinme, ikincisi yatırımcının dairelerini açık artırma ile satması ve üçüncüsü de sertifikaları Borsa İstanbul'da alıp satmak.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Gayrimenkul Sertifikası satın alımak için; Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere diğer bankalarda ya da aracı kurumlarda yatırım hesabı gerekiyor.

Mobil veya internet şubeleri üzerinden işlemler bölümünden Yatırımlar-Halka Arz-Hisse Senedi Halka Arz-Kesin Talep adımlarını izlenerek sürece dahil olmak mümkün.

'DMLKT' işlem kodu seçilir, satın almak istenen sertifika adedi girilir, ödeme yöntemi seçilir ve işlem onaylanır.