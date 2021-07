Gaziantepli sanayicilerden Mustafa Varank'la ilgili paylaşıma tepki

Gaziantep'teki iş dünyası, Mustafa Varank'ın kentteki ziyaretleriyle ilgili Deva Partisi Gaziantep İl Başkanı tarafından yapılan paylaşımın gerçeği yansıtmadığını belirterek, tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi temasta bulunmak üzere Gaziantep'e gitti.

Samimiyetiyle ve güler yüzüyle bilinen Mustafa Varank'ın sanayicilerle olan görüşmesinden bir bölüm kırpılarak servis edilmeye çalışıldı.

Kırpılan bölümü paylaşarak algı yaratmaya çalışan Gaziantep Deva Partisi il Başkanı Ertuğrul Kaya'ya ise bölgenin sanayicilerinden tepki geldi.

GAZİANTEPLİ SANAYİCİLER, BAKAN VARANK'A YÖNELİK ALGI ÇALIŞMASINA TEPKİLİ

Söz konusu videoda Bakan Varank ile konuştuğu görülen iş insanı Mustafa Çapkur ise yatırım yapıp Ar-Ge üzerine çalışırken böyle bir konuda yer almanın kendisini üzdüğünü söyledi.

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Bakan Varank'ın ziyaretleri sırasında çekilen bir videonun sosyal medyadaki yansımalarından dolayı yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Akıncı, "Bize her konuda yardımcı olan Bakanımız Mustafa Varank ile ilgili farklı bilgiler yansıtılmıştır. Bunun şiddetle kınıyoruz. Her konuda bütün problemlerimizi dinleyerek, not aldı ve bize dönüş oldu. Bakanımız özelde bizi dinledi, dosyalarımızı da inceledi. Görüşmelerimiz verimli geçti." dedi.

Teknokentin açılış töreninden sonra çekilen görüntüler nedeniyle konuşan Gaziantep OSB Teknokent Genel Müdürü Ekrem Tekin de Bakan Varank olmak üzere milletvekilleri ve kent protokolünün katılımıyla OSB Teknokent'in resmi açılışını yaptıklarını anımsattı.

"PROJELERİMİZİ TEK TEK DİNLEDİ, VİDEO ÇARPITILMAYA ÇALIŞILDI"

Bakan Varank'ın açılış konuşmalarını atlayarak, girişimcilerle daha çok zaman geçirmek istediğinin altını çizen Tekin, şunları kaydetti:

"Tek tek tüm girişimcilerimizin projelerini dinledi, konuştu. Bu sırada il sanayimizin değerli bir kuruluşu rahmetli Mennan ustamızın oğullarının sahip olduğu firma bir talepte bulundu. Firma yetkilileri o anın heyecanıyla Bakan Varank'ı fabrikaya davet etmek gibi tekliflerde bulundu. Bakan Varank da yoğun programı dolayısıyla asıl konuyu merak etti. Firma da özellikle makinelerinin yabancı muadilleriyle rekabetinde zorlandığını ve yerli ürün listesine girerse çok büyük avantaj elde edeceklerini ifade etti. Bakanımız bu konuda hemen talimatta bulundu. Çok iyi bir pozitif ortam, atmosferde gerçekleşti. Açılış sonunda herkes memnuniyetle ayrıldı. Güzel başlayan ve biten etkinliğinin kısa kırpılmış video ile çarpıtılmasından memnuniyetsizliğimizi ifade etmek istiyorum."

PAYLAŞIMLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İş adamı Ali Aksoy da Bakan Varank ile OSB Teknokent'in açılışında buluştuklarını ve sorunlarını kendisine ilettiklerini dile getirdi.

Görüşmenin ardından kendilerine ulaşıldığını ve gerekenlerin yapıldığını anlatan Aksoy, görüşmelerin verimli geçtiğini ve sosyal medyadaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.

İş insanı Mustafa Çapkur ise yatırım yapıp Ar-Ge üzerine çalışırken böyle bir konuda yer almanın kendisini üzdüğünü söyledi.

"OLAYIN 4 SANİYESİ ÇEKİLDİ, KESİNLİKLE YALANDIR"

Kendisinin sosyal medya kullanmadığını, çocukları sayesinde olayı gördüğünü ve akşamdan bu yana kendisini kötü hissettiğini dile getiren Çapkur, şöyle konuştu:

"Medyada yalan haberlerin çıkması bizleri çok üzmüştür. Gaziantepli bir sanayici olarak çok üzüldüğümü beyan etmek isterim. Sanırım avukat birisi böyle bir şey yapmış. Olayın sadece 4 saniyesi çekilmiş. Kesinlikle yalandır. Konuya bizler alet olmuşuzdur. Çok üzgünüm."