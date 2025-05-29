Gazze Mahkemesi'nin sonuç bildirisinde İsrail politikaları kesin bir dille kınandı

AA

Gazze'de yaşananları araştırmak için kurulan "Gazze Mahkemesi" girişiminin halka açık oturumları tamamlandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde 26 Mayıs'ta başlayan Gazze Mahkemesi girişimi oturumlarının ardından mahkeme üyeleri, Saraybosna Bildirisini kamuoyuna açıkladı.

ORTAK AHLAKİ ÖFKE VURGUSU

Gazze Mahkemesi girişimi üyesi Prof. Dr. Penny Green'in okuduğu bildiride, mahkeme üyelerinin bir araya gelerek, Filistin'de süren soykırıma karşı ortak ahlaki öfkenin ilan edildiği, Filistin halkıyla dayanışmanın ifade edildiği ve soykırımı durdurmak, failleri ve bu suça ortak olanları hesap vermeye zorlamak için birlikte çalışma taahhüdü verildiği belirtildi.

"İMHA POLİTİKALARINI KESİN BİR DİLLE KINIYORUZ"

Mağdurlar ve hayatta kalanlar için adaleti sağlamak, daha adil bir uluslararası düzen inşa etmek ve özgür bir Filistin için dünya genelindeki sivil toplum ortaklarıyla birlikte çalışılacağı kaydedilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

İsrail hükümetinin, soykırım suçu işlemesini, on yıllardır süregelen politikalarını, yerleşimci sömürgecilik, etnik-üstüncülük, apartheid, ırk ayrımı, zulüm, yasa dışı yerleşimleri, geri dönüş hakkının reddi, toplu cezalandırma, gözaltı, eziyet, insanlık dışı muamele ve cezalandırma, yargısız infazlar, sistematik cinsel şiddet, yıkımlar, zorla yerinden etme ve sınır dışı edilme, etnik temizlik, zorunlu demografik değişiklik, açlığa mahkum etme, tüm ekonomik ve sosyal hakların sistematik olarak reddi ve imha politikalarını kesin bir dille kınıyoruz.

"FİLİSTİN HALKININ HER TÜRLÜ HAKKINI SAVUNUYORUZ"

Bildiride, Filistin halkının yüzyılı aşkın süredir süregelen zulme karşı gösterdiği dirençten ve milyonlarca insanın onlarla kurduğu dayanışmadan ilham alındığı aktarılarak, "Filistin halkının, yabancı işgale, sömürge egemenliğine, apartheid rejimine; ırkçı bir rejim tarafından boyunduruk altına alınmaya ve saldırganlığa karşı, uluslararası hukukta tanındığı ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından teyit edildiği şekilde, silahlı mücadele de dahil direnme hakkını tanıyoruz." vurgusu yapıldı.

"İSRAİL'İN UTANÇ VERİCİ ROLÜNÜ KINIYORUZ"

Tüm hükümetler, bölgesel ve uluslararası kuruluşlara son 19 aydır devam eden tarihi eylemsizlik skandalına son verme çağrısında bulunulan bildiride, şu ifadeler yer aldı:

İsrail'in Filistin'de işlediği savaş suçlarını, insanlığa karşı suçlarını, soykırımda hükümetlerin devam eden suç ortaklığını ve birçok medya kuruluşunun soykırımı örtbas etme, Filistinlilerin insandan sayılmaması ve Filistin karşıtı ırkçılığı, savaş suçlarını ve soykırımı körükleyen propaganda yayma konusundaki utanç verici rolünü kınıyoruz.

"FİLİSTİN HALKININ KENDİ KADERİNİ TAYİN ETMESİNİ TEMEL BİR HAK OLDUĞUNU HATIRLATIYORUZ"

Bildiride, Filistin'in sahip olduğu hakların altı çizilerek, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının, 'jus cogens' ve 'erga omnes' (istisnaya tabi olmayan ve tüm devletler için bağlayıcı evrensel kural) nitelikte olduğunu, tartışmaya açık olmadığını, aksine apaçık ve temel bir hak olduğunu hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GAZZE MAHKEMESİ'NİN TEMEL FİKRİ NEDİR?

Gazze Mahkemesi Projesi Koordinatörü Ahmet Köroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de aylardır bir soykırıma ve savaş suçlarına tanıklık ettiklerini söyledi. Uluslararası hukuk kuruluşlarından ve hükümetlerden Gazze'deki sorunu çözmelerini beklediklerini aktaran Köroğlu, şöyle konuştu: