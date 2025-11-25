Gazze'de yaşam zor şartlar altında sürüyor

- Gazze'de İsrail ile yapılan ateşkes sonrası hayat zor şartlar altında devam ediyor.
- Evlerini kaybeden Gazzeliler, çadırlarda ve enkazlarda yaşam mücadelesi veriyor.
- Şati Kampı'ndaki aileler, soğuk hava ve temel ihtiyaçları karşılamadaki zorluklarla başa çıkıyor.
İsrail, Gazze'de süren saldırıların ardından ateşkes anlaşmasına imza atmayı kabul etti.
Gazze'de ateşkes başladı ancak masumların yaşam mücadelesi sürüyor.
Gazze'de evini kaybedenler, derme çatma çadırlarda hayatlarını sürdürüyor...
ENKAZLAR ARASINDA YAŞAM...
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik iki yıl süren saldırılarında evleri yıkılan Filistinliler, binaların enkazı arasında yaşamını sürdürüyor.
AİLELER SOĞUKLA DA MÜCADELE EDİYOR
Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken Gazze kentinin Şati Kampı'ndaki aileler, aynı zamanda soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor.