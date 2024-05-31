Gazzeli Fayiz'in hikayesini anlatan TRT spikerinin boğazı düğümlendi TRT spikeri Zeynep Bulut Şenel, Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden 7 aylık Fayiz Ebu Ataya'nın hikayesini izleyiciye aktarırken gözleri doldu.

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ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçu, tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor.

Bombalarla masumları katlettiği yetmeyen İsrail ordusu, uyguladığı ambargo nedeniyle de küçük çocukları açlıktan öldürüyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde 7 aylık bir bebeğin, yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

7 aylık Ebu Ataya, dayanamadı

Sağlık görevlilerinden alınan bilgiye göre Filistinli 7 aylık Fayiz Ebu Ataya, yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bu yürek yakan haber, TRT'nin bültenlerinde de yer adı.

Zeynep Bulut Şenel, Günün İçinden programında minik Fayiz'in kısa yaşam öyküsünü izleyicilere aktardı.

Bu dokunaklı ve hassas haberi aktaran Şenel de gözyaşlarına engel olamadı. Bilgileri aktarırken boğazı düğümlenen Şenel, yayının sonunu zorlukla getirebildi.