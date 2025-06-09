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AA

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusunun müdahale ettiği ve gemiyle irtibatın kesildiği bildirildi.

İsrail ordusu gemiye çıktı.

Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı

BEYAZ RENKLİ İÇERİĞİ BELİRSİZ KİMYASAL SIVI KULLANDILAR

İsrail'in insani felakete yol açtığı ve sıkı abluka uyguladığı Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen yelkenlisindeki aktivistlerin üzerine, İsrail ordusuna ait drone'larca beyaz renkli, ne olduğu bilinmeyen kimyasal bir sıvı döküldü.

Kimyasal maddeye maruz kalan aktivistlerin bu eylemden nasıl etkilendikleri ve bunun sağlıkları üzerinde gelecekte nasıl bir etki yaratacağı bilinmiyor.

ÖZGÜRLÜK FİLOSU KOALİSYONU AÇIKLAMA YAPTI

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) Telegram hesabından yapılan açıklamada, gemideki duruma ilişkin bilgi verildi.

GÖNÜLLÜLERİ İSRAİL KAÇIRDI

İsrail ordusunun Madleen gemisine müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'de açlıkla boğuşan Filistinlilere destek olmak için yola çıkan ve kaçırılan insan hakları aktivistlerinin güvende tutulmalarını sağlamak için vatandaşı oldukları ülkelerin dışişleri bakanlıklarına baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar'ın paylaştığı kısa videoda ise İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin video çekenlere telefonlarını kapatmasını söylediği duyuldu.

İSRAİL ORDUSUNUN GEMİYE BEYAZ RENKLİ BİR SIVI DÖKTÜĞÜ SÖYLENDİ

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Telegram hesabından paylaşılan videoda, İsrail ordusuna ait drone'ların geminin üzerinde uçtuğu belirtildi.

"ÜZERİMİZE KİMYASAL SIVI DÖKTÜLER"

Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, dökülen beyaz sıvıyı göstererek, "Üzerimize kimyasal bir sıvı döktüler, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sivillere karşı işlenmek üzere olan başka bir savaş suçudur." dedi.

Paylaşılan videoda yüzünü kapatan Acar, sıvı sebebiyle gözlerinin yandığını söyledi.