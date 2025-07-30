Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül tacizden gözaltında

Uzun zamandır parti içinde yaşanan istifa silsilesi ile çalkalanan Gelecek Partisi, şimdilerde ise skandal bir konu ile gündeme geldi.

Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan ve “Türkiye için yeni bir gelecek” sloganıyla yola çıkan Gelecek Partisi'nin İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül, dün İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İZMİR İL BAŞKANI CİNSEL TACİZDEN GÖZALTINDA

Emniyetteki işlemleri süren Beyazgül'ün gözaltına alınma nedeni de ortaya çıktı.

Beyagül'ün, 'cinsel taciz' suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖREVİNDEN ALINDI

Yaşanan olayın ardından Gelecek Partisi teşkilatı harekete geçti.

Gelecek Partisi Teşkilat Başkanı Ömer Ünal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada gözaltına alınan Beyazgül'ün görevden alındığını açıkladı.

Beyazgül'ün başkanlığını yürüttüğü il teşkilatında, geçtiğimiz aylarda 29 partili toplu şekilde istifa etmişti.

SADECE TABELASI VE 4 VEKİLİ KALDI

Öte yandan, Gelecek Partisi içinde başlayan erime süreci giderek hızlanıyor.

Partinin kurucu isimlerinden İstanbul milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin ve İstanbul Milletvekili Doğan Demir'in istifa ettiklerini duyurmasının ardından partinin Meclis’teki vekil sayısı 4’e düştü.

Parti teşkilatlarında da ciddi bir dağılma yaşanırken, partinin "sadece tabela partisine" dönüştüğü yönünde yorumlar yapılmaya başlandı.