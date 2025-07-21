İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Gelecek Partisi'nden istifa etti

Kurulduğu dönemde “Türkiye için yeni bir gelecek” iddiasıyla yola çıkan Gelecek Partisi'nde, istifa depremi yaşanıyor.

Gelecek Partisi, son dönemde yaşadığı istifalarla adeta erime sürecine girdi.

Geçtiğimiz günlerde iki vekilin istifa ettiği partiden bugün bir vekil daha ayrıldığını duyurdu.

İstanbul Milletvekili Doğan Demir, ayrılığa dair uzun bir mesaj yazdı ve şunları kaydetti:

"GELECEK PARTİSİ'NDEN AYRILIYORUM"

19 Aralık 2019 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Gelecek Partisi’nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım.



Yaklaşık altı yıllık bu süre zarfında, Türkiye’yi il il, ilçe ilçe gezerek partimin başarılı olabilmesi; daha da önemlisi, milletimizi içine girdiği siyasi çıkmazdan çıkararak bir alternatif sunabilmek adına her kesimden insanla bir araya geldim.



Demokrasi kültürümüzü güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü, eşit ve adil bir yaşamı tesis etmek amacıyla çok uzun yollardan geçtik.

"BU AYRILIĞI GEREKLİ GÖRDÜM"

Ancak geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm.



Tüm kurucu arkadaşlarıma, genel merkez yöneticilerine, teşkilatlarda emek veren üye ve gönüllülere teşekkürü bir borç bilirim.

"MÜCADELEM DEVAM EDECEK"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi: “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.”



Başta milletvekili olarak görev yaptığım güzel İstanbul’umuz olmak üzere, ülkemiz ve aziz milletimizin geleceği için mücadelem devam ediyor ve edecektir.

3 VEKİLLERİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Daha önce Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Konya Milletvekili Hasan Ekici, istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.