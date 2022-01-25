Gelecek Partisi'nde Kılıçdaroğlu talimatı: Eleştirmek yasak

2023'teki seçimler için Millet İttifakı'yla anlaşma sağladığı konuşulan Gelecek Partisi'nde parti üyelerine, Ahmet Davutoğlu'nun talimatları iletildi.

Türkiye'de siyası partilerin seçim hazırlıkları kamuoyunun gündemini oluşturmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 2023 yılında yapılacağını duyurmasından sonra partiler de hazırlıklarını bu takvime göre sürdürüyor.

Konuyla ilgili muhalefet partileri arasında da gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere amaçlı ziyaretler de başladı.

CHP ve İyi Parti; Saadet Partisi'nin dışında kurdukları Miilet İttifakı'nın genişletilmesi için yoğun bir mesai harcıyor.

İttifaktaki parti adayları ise DEVA ve Gelecek Partisi...

GELECEK PARTİSİ CEPTE

Geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 3'lü görüşme gerçekleştirmişti.

Bu görüşme sonrası ise Gelecek Partisi'nden üyelerine giden bir mesaj, ittifak için anlaşmanın yapıldığı iddialarını güçlendirdi.

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRMEK YASAK

Konuyla ilgili Gelecek Partisi'nden üst düzey bir yetkili, Ahmet Davutoğlu'nun talimatını görevlilere iletti.

İttifak konularının özel olarak belirtildiği talimat mesajında, Gelecek Partisi'nin ittifaka girişini destekleyici mesajların atılması vurgulanırken, en dikkat çekici detay ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.

Parti üyelerine mesajda verilen taimata göre, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun eleştirilmesi yasaklandı.

Yasakla birlikte Kılıçdaroğlu'na destek verici mesajların atılması da rica edildi.