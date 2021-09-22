Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti, New York’ta sergileniyor

Birleşmiş Milletler 76’ncı Genel Kurulu için ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir suretinin New York'ta sergilenmeye başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şanlıurfa’da yer alan ve ‘Tarihin Sıfır Noktası’ olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti, New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı. Ülkemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun.” dedi.

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