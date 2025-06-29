Gözler yarınki CHP kurultayı davasında

CHP'nin gündemi 'şaibeli kurultay' iddiaları...

Partide genel başkan değişikliğiyle sonuçlanan 38. Olağan Kurultay'a ilişkin mutlak butlan tartışmaları sürerken gözler, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın yeni duruşmasında.

DAVA AÇILDI

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 3 delegenin başvurusu üzerine açılan davada, kurultayın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talep ediliyor.

26 Mayıs'ta görülen son celsenin ara kararında mahkeme, 6 Nisan'da yapılan olağanüstü kurultayın iptali talebini reddetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın akıbetine ilişkin müzakere yazılmasına karar verdi.

DAVA GÖRÜLECEK

Başsavcılığın hazırladığı iddianame ise Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildikten sonra yetkisizlik nedeniyle ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin incelemesi ise sürüyor.

MUTLAK BUTLAN TARTIŞMASI

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, davadan mutlak butlan yani kurultayın yok hükmünde olduğu kararı çıkarsa "Partiyi kayyuma bırakmam." sözleri tartışmaların odağında.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Partiyi seçilmeyen kimseye teslim etmeyeceğiz. Partisini seven kim varsa bu akıl tutulmasından uzak dursun." dedi.

Tutuklu bulunan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede şüpheliler arasında yer alan Ekrem İmamoğlu da "Mutlak butlan hevesinde olanlar utançla hatırlanırsınız, lanetlenirsiniz, tenezzül etmeyin!" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise “Bu şekilde bir siyaset olursa bu parti bölünür. Benim de siyaset yapmaktan vazgeçebilirim." mesajı vermişti.

CHP'NİN MUTLAK BUTLAN KARARI

Tartışma sürürken CHP Genel Merkezi, mahkeme kararına karşı strateji geliştiriliyor.

CHP yönetimi, 30 Haziran'da bir kararın çıkmasını beklemiyor ama her senaryoya göne hazırlık yapılıyor.

Mutlak butlan kararı çıkarsa önce itiraz edilecek. Bu itiraz süreci devam ederken Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturamayacağı belirtiliyor.

Bu aşama devam ederken de CHP yönetimi, Olağan Kurultay sürecini başlatacak.