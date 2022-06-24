Petrol
109.5
-0.50%
Euro
18.2926
0.08%
Dolar
17.3689
0.09%
Altın
1.019
0.32%
Borsa
2553
0.37%
Bitcoin
363.554
1.91%
BTXN Coin
7.80
-2.98%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Siirt'te, gri kategorideki Arin kod adlı terörist öldürüldü

    Pervari kırsalında barındığı belirlenerek etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, gri kategoride 500 bin TL ödülle aranan Arin kod adlı Şükran Alp olduğu belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 10:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Siirt'te, gri kategorideki Arin kod adlı terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin tek tek sonunu getiriyor.

    Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu kapsamında Siirt Pervari Yazlıca Dağı bölgesinde barındığı belirlenen teröristlere yönelik 19 Haziran günü çalışma başlatıldı.

    Operasyonda ise 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

    500 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

    Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; sözde Botan Eyaleti Herekol Bölgesinde YJA-Star kadın sorumlusu ve mayıncı olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri kategoride yer alan , Arin kod adlı Şükran Alp olduğu tespit edildi.

    Kahraman Şehidin kanı yerde kalmadı

    Teröristin etkisiz hale getirilmesi ile 31 Mayıs 2022 tarihinde Siirt ili Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında teröristlerce yerleştirilen EYP’nin patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ercan Özcan’ın kanı yerde kalmadı.


    İlginizi Çekebilir

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    6'lı masada iktidara gelirsek kim nereye atanacak hesapları
    Gündem

    6'lı masada iktidara gelirsek kim nereye atanacak hesapları

    Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Futbol

    Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Görüş Bildir