Siirt'te, gri kategorideki Arin kod adlı terörist öldürüldü

Pervari kırsalında barındığı belirlenerek etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, gri kategoride 500 bin TL ödülle aranan Arin kod adlı Şükran Alp olduğu belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin tek tek sonunu getiriyor.

Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu kapsamında Siirt Pervari Yazlıca Dağı bölgesinde barındığı belirlenen teröristlere yönelik 19 Haziran günü çalışma başlatıldı.

Operasyonda ise 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

500 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; sözde Botan Eyaleti Herekol Bölgesinde YJA-Star kadın sorumlusu ve mayıncı olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri kategoride yer alan , Arin kod adlı Şükran Alp olduğu tespit edildi.

Kahraman Şehidin kanı yerde kalmadı

Teröristin etkisiz hale getirilmesi ile 31 Mayıs 2022 tarihinde Siirt ili Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında teröristlerce yerleştirilen EYP’nin patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ercan Özcan’ın kanı yerde kalmadı.