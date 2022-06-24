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- Siirt'te, gri kategorideki Arin kod adlı terörist öldürüldü
Siirt'te, gri kategorideki Arin kod adlı terörist öldürüldü
- Haber Merkezi
- 24.06.2022 - 10:16
- Güncelleme : 24.06.2022 - 10:27
Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin tek tek sonunu getiriyor.
Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu kapsamında Siirt Pervari Yazlıca Dağı bölgesinde barındığı belirlenen teröristlere yönelik 19 Haziran günü çalışma başlatıldı.
Operasyonda ise 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.
500 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; sözde Botan Eyaleti Herekol Bölgesinde YJA-Star kadın sorumlusu ve mayıncı olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri kategoride yer alan , Arin kod adlı Şükran Alp olduğu tespit edildi.
Kahraman Şehidin kanı yerde kalmadı
Teröristin etkisiz hale getirilmesi ile 31 Mayıs 2022 tarihinde Siirt ili Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında teröristlerce yerleştirilen EYP’nin patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ercan Özcan’ın kanı yerde kalmadı.