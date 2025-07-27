GSB yurtları yangından etkilenen vatandaşların hizmetine açıldı

Bursa'da Gürsu ve Kestel arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Bölgedeki vatandaşların bir kısmı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bu aşamada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün yangından etkilenen vatandaşlara hizmet vereceğini açıkladı.

"YURTLAR VATANDAŞIN HİZMETİNDE"

Bakan Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB yurtlarımız, yangından etkilenen illerimizde evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımızın hizmetindedir." ifadelerini kullandı.