Gülben Ergen'den Mustafa Destici'ye yanıt

Gülben Ergen ve Mustafa Destici arasındaki gerilim her geçen daha da tırmanıyor..

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bir anaokulu açılışında Gülben Ergen'in sergilediği bazı tavırlara tepki verdi ve akabinde de karşılıklı atışmalar başlamıştı.

Son olarak Destici yeni bir açıklama daha yaptı.

"SANATÇI DEĞİL, NE OLDUĞU ORTADA"

Türkiye Basın Federasyonu Anadolu Sohbetleri Programı’na konuk olan Destici, gazeteci Sinan Burhan'ın "Gülben Ergen sanatçı mı değil mi başkanım?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Gülben Ergen bana göre sanatçı değildir. Ne olduğu ortadadır.

GÜLBEN ERGEN: TAZMİNATI SOKAK HAYVANLARINA BAĞIŞLAYACAĞIM

Destici'nin bu yanıtına Gülben Ergen'den yanıt gecikmedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ergen, şunları söyledi:

Yeni açacağım davadan gelen tazminatı sokak hayvanlarına bağışlayacağım.

NE OLMUŞTU

Adıyaman'daki anaokulu açılışında halay çekerken başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığı iddia edilen Gülben Ergen'e Mustafa Destici, tepki gösterdi.

Destici, "Bunlar bizden değil. Aslında ben şunu söylemek isterdim; daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada. Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor." demişti.

Destici'nin bu sözlerine yanıt veren Gülben Ergen ise "Ben kin tutmuyorum, avukat tutuyorum." demişti.