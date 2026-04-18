Cumhurbaşkanı Erdoğan Neçirvan Barzani'yi kabul etti

İkinci gününden de tüm hızıyla devam eden 5. Antalya Diplomasi Forumu, dünya ve hükümet liderlerini bir araya getirdi.

Burada önemli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise diplomasi trafiği devam ediyor.

BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 5'inci Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026) için Türkiye'de bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti. Kabulde bölgemizdeki son gelişmeler ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik hukuksuz saldırılarla başlayan çatışma sürecinin bölgenin tamamını yorduğunu, savaşın tamamen sona erdirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılabilmesi için Türkiye’nin ilgili ülkelerle birlikte gayretlerinin artarak devam ettiğini belirtti.



Cumhurbaşkanımız, İran için ortaya konan ayrılıkçı senaryoların kimseye hayır sağlamayacağını, her halükarda Irak'ta sükunetin korunmasının kritik önemde olduğu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin petrol arzında güzergah çeşitliliğinin önemini ortaya koyduğunu, Kalkınma Yolu’nun ehemmiyetinin de bu süreçte bir kez daha görüldüğünü, proje ile ilgili süreçlerin hızlandırılmasının herkes açısından faydalı olacağını belirtti.