CENTCOM: ABD'nin limanlarına yönelik ablukası İran'ın ticaretini tamamen durdurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasının, İran’ın deniz yoluyla uluslararası ticaretini tamamen durdurduğunu açıkladı.

CENTCOM, dün, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisiyle savaş uçağının eşlik ettiğini açıklamıştı.

"İRAN'DAKİ TÜM EKONOMİK TİCARET DURDU"

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, sosyal medya platformundan ablukaya ilişkin açıklama yaptı.

Cooper yaptığı açıklamada, ablukanın uygulanmasından bu yana geçen 36 saatten kısa sürede İran’a giren ve çıkan tüm ekonomik ticaretin durduğunu belirtti.

ABD kuvvetlerinin İran limanlarına yönelik tam bir abluka uyguladığını belirten Cooper, İran ekonomisinin yüzde 90'ının deniz yoluyla yapılan uluslararası ticarete dayandığına işaret etti.

"İRAN EKONOMİSİNİN YÜZDE 90'I DENİZ YOLU TİCARETİNE DAYANIYOR"

Cooper, şu ifadeleri kullandı:

"İran ekonomisinin yaklaşık yüzde 90’ı deniz yoluyla yapılan uluslararası ticarete dayanıyor. Ablukanın uygulanmasından bu yana geçen 36 saatten kısa bir sürede, ABD kuvvetleri deniz yoluyla İran’a giren ve İran’dan çıkan ekonomik ticareti tamamen durdurmuştur."

MÜZAKERELERİN BAŞARISIZ OLMASIYLA ABLUKA KARARI ALINDI

Abluka, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 13 Nisan'da uygulanmaya başlandı.

Donald Trump, İran ile Pakistan'da yürütülen müzakerelerin başarısız olmasının ardından bu adımı attıklarını duyurmuştu.