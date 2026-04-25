Gülistan Doku soruşturmasını yürüten Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku'nun dosyası yeniden açıldı.

Gülistan Doku'nun dosyasının yeniden açılması ile ortaya da şaşırtan detaylar çıktı.

Bu kapsamda da dönemin eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel, tutuklandı.

Dosyayı yeniden açan Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, TRT Haber'e konuştu ve önemli açıklamalarda bulundu.

Başsavcı Cansu, "Özel ekiple dağ taş Gülistan’ı arıyoruz." dedi.

Başsavcı Cansu ayrıca, Gülistan'ın sim kartının Ankara'da baz vermesi üzerine de soruşturmanın derinleştiğini söyledi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"SİM KARTIN PEŞİNE DÜŞTÜM"

"Başka bir yerde başka bir ilde baz verdiğini gördüğümde onun üzerine gidip zincirleme şekilde sorgulandığında birtakım verilere ulaştım.

SIM kartın takıldığı cihaz bilgileri gelmişti sadece dosyaya. Ancak onun peşine düşülmemişti.

Yani bu SIM kart bu cihaza takılmış ama bu cihazı öncesinde kimler kullanmış, kim takmış olabilir?

Bunun araştırması yoktu. Ben o aşamadan sonra devamını araştırdığımda Gökhan'a götürdü beni.

"30 KİŞİLİK EKİP SAHADA"

Birçok bölgeye gittik.

Yani Tunceli'de olabilecek dağlık, ormanlık, bu işin olabileceği işte sığınak, mağara nereler varsa biz bulabilir miyiz umuduyla elimizdeki cihazın imkanıyla her yere dağ bayır, gece gündüz kar-kış demeden tüm aramalarda bizzat ben de zaten jandarmayla birlikteydim.

Ankara'dan hem yine bir JASAT ekibi hem de donanımlı teknik cihazlar gönderildi. Buradaki JASAT ekibimize destek olmaları adına. 30 kişilik bir ekip şu anda halen sahadalar.

"SİBER SUÇLAR İNCELEMEDE BULUNUYOR"

Tüm şüphelilerin dijital materyallerinin cep telefonları bilgisayarlarına, tabletlerine hepsine el konulmuş vaziyette inceleme izni alındı ve şu an hâlâ siber suçlarda ilgili uzmanlarca incelemeleri devam ediyor. Bunun dışında HTS kayıtları, PTS kayıtları vardı dosyada.

Zaten tekrar alınması gerekli uyulan kişiler için yine müracaat ettik. Alınmaya alınmasına devam ediliyor.

Söylendiği iddia olunan yere, bölgeye bizzat kendisi giderek oradan içerisinden bizzat konum alarak çalışmasını şu an onun üzerinde devam ediyor.

HASTANE KAYITLARININ SİLİNMESİ

Hastaneden Gülistan Doku'nun tedavi evraklarını istediğimizdeki gelen belgedeki tarihlerde bir çelişki oldu.

Polnet (Polis Bilgi Sistemi Ağı) kaydında hastane girişi görünen bir tarih, hastane tedavi evraklarında hiç yer almıyordu.

Bu durum bize şüpheli geldi. Şu anda Sağlık Bakanlığı müfettişleri hastanede de gerekli incelemeleri yapmaktalar."