'Kabe'de Hacılar' ilahisi ile dans eden miniğin o anları gülümsetti

Son zamanların popüler ilahisi haline geldi...

Celal Karatüre tarafından seslendirilerek sosyal medyada paylaşılan 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' ilahisi, milyonlarca izlenme ile geniş kitlelere ulaştı.

ÖĞRENCİLERDEN İLGİ GÖRDÜ

Türkiye'de çok sevilen bu ilahi, dünya listelerinde de en çok dinlenenler arasına girdi.

Okullarda da ilgi gören ilahi, birçok öğrenci tarafından da seslendirildi.

Bir ilkokulda kaydedilen görüntüler ise sosyal medyada çok konuşuldu.

İLAHİ EŞLİĞİNDE DANS ETTİ

Bir grup öğrenci 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' ilahisini koro şeklinde söylediği esnada küçük kızın dans ettiği görüldü.

Cep telefonu kamerası ile kayda alınan o görüntüler, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra viral oldu.