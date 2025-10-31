Güllü'yü kızı mı öldürdü: Arkadaşı ifade verdi

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken İstanbul'da sahne aldığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, şoke eden bir iddiada bulunarak Güllü'yü kızının öldürdüğünü iddia etti.

MESAJLARI GÖSTERDİ

Yalova Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulunan Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in WhatsApp yazışmalarını da kanıt olarak gösterdi.

Sabah'ın haberine göre, o yazışmalarda Gülter'in annesi için, "Nolur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok." yazılı mesajlar attığı görüldü.

"ANNESİNİ DÖVDÜ, BU KADINI ÖLDÜRECEĞİM DEDİ"

Bu gelişmenin ardından Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger, ifade verdi ve şöyle dedi;

Tuğyan'ı 15 yaşından beri tanıyorum, çok yakın arkadaştık. Tuğyan'la annesinin arası hep çok kötü olmuştur. Hatta seneler öncesinde Tuğyan, Gül Abla'yı mutfak önlüğüyle bağlamış, beni aradı, "Ben bu kadını öldüreceğim" dedi. İstanbul'dan dayısı gelerek olaya müdahale etti.



Tuğyan'ın 15 yıl önceki sevgilisi Sinan madde ticareti yapıyordu, bu nedenle de şu an tutuklu. Bu kişiden dolayı annesiyle arası bozuktu hatta Sinan, Tuğyan'ın annesini dövmüştü.



Gül Abla'nın eviyle evim karşılıklı. Tuğyan annesiyle her kavga edişinde bana gelirdi. Senelerdir madde kullanır. İçtiği maddeyi, el altından aldığını söylüyordu.

"TELEFONUMU ALDI MESAJLARI SİLDİ"

Tuğyan'ın şimdiki sevgilisi evli ve çocuklu Kervan. Gül Abla, Tuğyan'ın ikinci kadın olmasını istemediği için bu ilişkiye karşı çıkmıştı, bu nedenle hep kavga ederlerdi.



Medyaya çıkan mesajları Tuğyan bana gönderdi. Annesiyle Kervan yüzünden kavga etmişti, bana 'Ölsün, gebersin, bu kadına artık bir şey olsun, yoruldum abla, ölmüyor' diye mesaj attı.



Ancak 4 gün önce bu mesajları sildi. Ferdi'nin bu mesajlardan bilgisi olduğunu öğrenmiş. Beni aradı "Kanlı tişörtüm sende mi?" diye sordu, annesi öldüğünde üzerindeki tişörtü almak için buluştuk.



O gün bende kaldı. Hattının kapalı olduğunu söyleyip telefonumu aldı. O zaman mesajları sildi. Telefonunun kapalı olmadığını ben sonra fark ettim.

"ANNEMİ UÇURUMDAN MI ATSAM"

Gül Abla'nın cenazesinden sonra Tuğyan'a "3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın?" diye sordum. Burada kastettiğim bana attığı mesajlardı. Tuğyan da bana "Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla" dedi.



Tuğyan'dan korktuğum için bugüne kadar hiçbir şey söyleyemedim. Vicdanımı rahatsız ettiği için Ferdi Bey'e anlattım. Tuğyan bana daha önce de "Annemin arabasının frenlerini keseceğim, uçurumdan mı atsam ne yapsam" diye sormuştu.

"ACI DUYGUSU YOKTUR"