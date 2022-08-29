Gülşen'in tutukluluğu ev hapsine çevrildi

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle cezaevine gönderilen Gülşen'in tahliyesine karar verildi. Ünlü şarkıcının dosya davaya dönüşene kadar ev hapsinde kalacağı belirtildi.

Ünlü şarkıcı Gülşen, aylar önceki bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı tepki toplamıştı.

Gülşen, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" demişti.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.

Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilmişti

Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Gülşen, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Daha sonra tutuklanan ünlü şarkıcı, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi.

Gülşen, avukatları aracılığıyla tutuklama kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvurdu.

Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor

Tahliyesine karar verildi

İtirazı üst mahkeme olan İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan şüpheli Gülşen'in tahliyesine karar verdi.

Kararda adli kontrol tedbirlerine uymadığı takdirde tutuklanacağı ihtar edildi.

Dosya davaya dönüşene kadar ev hapsinde kalacak

Hapishanedeki 4. gününde tahliye edilen Gülşen'in cezasına ev hapsiyle devam etmesine karar verildi.

Gülşen’in dosya davaya dönüşene kadar ev hapsinde kalacağı belirtildi.

Kararda, tahliye kararının "Suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmış olması, kaçma şüphesinin bulunmaması, bakmakla mükellef yaşı küçük çocuğunun olması" nedenlerinden alındığı belirtildi.