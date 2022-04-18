Gültekin Uysal şimdi de Temel Karamollaoğlu ile görüştü

Gültekin Uysal şimdi de Temel Karamollaoğlu ile görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü. 1 saat süren buluşma, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Demokrat Parti Geneş Başkanı Gültekin Uysal, bugün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından bir buluşma daha yaşandı.

Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Saadet Partisi açıklama yaptı

Görüşmeye ilişkin Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp'i, genel merkezdeki makamında kabul etti.

DHA'nın aktardığına göre; 1 saat süren ve basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.