Gümrüklerde 9 ayda 74,8 milyar liralık kaçakçılığa göz açtırılmadı

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle, ekonomide kayıt dışılık ve vergi kayıplarının önüne geçilmesi, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit edebilecek girişimlerin bertaraf edilmesi amaçlanıyor.

Bu doğrultuda iç piyasa dengesini korumak, halk sağlığını ve ülke güvenliğini tehlikeye atacak girişimleri önlemek, ticaretin adil, yasal, rekabetçi, kesintisiz ve güvenli şekilde devamını sağlamak, temel öncelikler arasında yer alıyor.

Gümrük Muhafaza ekipleri, bu kapsamdaki operasyonlarına kesintisiz devam ediyor.

YILIN 9 AYINDA 5,3 BİN OPERASYON YAPILDI

Gümrüklerde kaçakçılığı önlemek amacıyla yılın 9 ayında 5 bin 349 operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda 74 milyar 777 milyon 919 bin 962 lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Ocak-eylül döneminde yapılan operasyonlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış yaşanırken, ele geçirilen eşyaların değerinde yüzde 130 yükseliş görüldü.

EN FAZLA KAÇAK EŞYA İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ELE GEÇİRİLDİ

Bu dönemde en fazla değerde kaçak eşyanın ele geçirildiği yerler, 31,7 milyar lirayla İstanbul Havalimanı, 11,6 milyar lirayla Gürbulak Gümrük Kapısı ve 4,1 milyar lirayla Kapıkule Gümrük Kapısı oldu.

Bu operasyonlarda en fazla ele geçirilen kaçak ürün, uyuşturucu madde olarak kayıtlara geçti.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE TEKNOLOJİNİN İMKANLARINDAN YARARLANILIYOR

Kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için gümrüklü alanlarda farklı tip ve modellerde x-ray tarama sistemleri kullanılıyor.

7 gün 24 esasına dayalı faaliyet gösteren bu sistemler, ekonomik ömürlerini tamamladıklarında Milli Tarama Sistemleri Projesi kapsamında yerli imkanlarla üretilen x-ray tarama sistemleriyle yenileniyor.

MOBİL X-RAY TARAMA SİSTEMİ YAKIN ZAMANDA FAALİYETE ALINACAK

Bu kapsamda özellikle bagaj x-ray ile transmisyon ile geri yansıma teknolojisine sahip x-ray araç ve konteyner tarama sistemleri, her türlü kaçak eşya ve yasaklı maddelerin ülke girişine engel oluyor.

Transmisyon ve geri yansıma teknolojisinin bir arada kullanıldığı mobil x-ray tarama sisteminin de yakın zamanda faaliyete alınması planlanıyor.

Bu sistemin yerli imkanlarla üretim süreci devam ediyor.

KULLANILAN CİHAZ VE SİSTEMLER GELİŞTİRİLİYOR

X-ray teknolojilerinin yanı sıra uyuşturucu ve kimyasal madde teşhis cihazı, videoskop, yoğunluk ölçüm cihazı, araç takip sistemleri gibi birçok teknik sistem ve cihaz da adli işlemlere konu olacak unsurların tespit edilebilmesinde önemli rol oynuyor.

Gümrük kapılarından geçişlerin kontrolünde kullanılan tarama, araç takip, güvenlik kamera sistemleri ile dedektör köpekler gibi birçok farklı cihaz, sistem ve diğer unsurların sayıları ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor.