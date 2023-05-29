Güngören'de yaşlı amcanın seçim dansı beğeni topladı Güngören'de seçim zaferi sonrası kutlamalara katılan yaşlı bir amca, çıktığı aracın üzerine uzun süre dans etti.

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28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başladığı ilk andan itibaren İstanbul'un birçok noktasında bir araya gelen vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.

Birçok noktada havai fişeklerle kutlama yapılırken, bazı vatandaşlar da meşale yaktı.

Güngören'de toplanan AK Partililer ise çeşitli müzikler eşliğinde, davul zurna çalarak seçim zaferini kutladı.

Aracın üzerinden inmedi

Kalabalığın arasındaki bir aracın üzerine çıkan yaşlı bir amcanın dansı ise en çok beğenilenler arasında yerini aldı.

Uzun süre dans eden AK Partili vatandaşın görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.