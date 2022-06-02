Gurbetçiler baba ocağına geliyor

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin yurda girişleri sürüyor.

Havaların ısınmasıyla yıllık izne çıkan gurbetçiler, Türkiye yollarında...

Kış boyunca sıla hasreti çeken vatandaşlar, yolculuklarını ailelerine kavuşmanın heyecanıyla geçiriyor.

Sınır kapılarında yoğunluk

Kapıkule Sınır Kapısı'nda son birkaç gündür yoğunluk yaşanıyor.

Anavatanlarına ayak basanların mutlulukları ise gözlerinden okunuyor.

İsveç'ten Konya'ya uzanan yol

İsveç'ten gelen Gönül Yurdagül, uzun kilometrelerin ardından yurda ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. AA'ya konuşan Yurdagül, memleketi Konya'nın Kulu ilçesini, ailesini çok özlediğini ifade etti.

"Heyecanımız anlatılamaz"

Almanya'dan gelen Şenol Genç de memlekete kavuşmanın sevincini yaşadığını ifade etti. Ordu ve Giresun'daki yakınlarını ziyaret edeceğini ifade eden Genç, "Yolculuğumuz güzel geçti. Her sene geliyoruz. Türkiye'ye kavuşmanın heyecanı anlatılamaz." dedi.

Emekli olduğunda Türkiye'nin her yerini eşi ile gezmek istediğini, bunun hayaliyle yaşadıklarını dile getiren Genç, Türkiye'nin çok değerli bir ülke olduğunu söyledi.



