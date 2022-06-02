Petrol
114.05
-1.93%
Euro
17.6653
0.97%
Dolar
16.4649
0.44%
Altın
979.5
0.64%
Borsa
258
0.00%
Bitcoin
498.173
-4.31%
BTXN Coin
12.50
-0.31%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C
    Gurbetçiler baba ocağına geliyor

    Gurbetçiler baba ocağına geliyor

    Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin yurda girişleri sürüyor.
    • 02.06.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 10:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Havaların ısınmasıyla yıllık izne çıkan gurbetçiler, Türkiye yollarında...

    Kış boyunca sıla hasreti çeken vatandaşlar, yolculuklarını ailelerine kavuşmanın heyecanıyla geçiriyor.

    Sınır kapılarında yoğunluk

    Kapıkule Sınır Kapısı'nda son birkaç gündür yoğunluk yaşanıyor.

    Anavatanlarına ayak basanların mutlulukları ise gözlerinden okunuyor.

    İsveç'ten Konya'ya uzanan yol

    İsveç'ten gelen Gönül Yurdagül, uzun kilometrelerin ardından yurda ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. AA'ya konuşan Yurdagül, memleketi Konya'nın Kulu ilçesini, ailesini çok özlediğini ifade etti.

    "Heyecanımız anlatılamaz"

    Almanya'dan gelen Şenol Genç de memlekete kavuşmanın sevincini yaşadığını ifade etti. Ordu ve Giresun'daki yakınlarını ziyaret edeceğini ifade eden Genç, "Yolculuğumuz güzel geçti. Her sene geliyoruz. Türkiye'ye kavuşmanın heyecanı anlatılamaz." dedi.

    Emekli olduğunda Türkiye'nin her yerini eşi ile gezmek istediğini, bunun hayaliyle yaşadıklarını dile getiren Genç, Türkiye'nin çok değerli bir ülke olduğunu söyledi.

    Gurbetçiler baba ocağına geliyor #1

    Gurbetçiler baba ocağına geliyor #2

    Gurbetçiler baba ocağına geliyor #3

    Gurbetçiler baba ocağına geliyor #4

    Gurbetçiler baba ocağına geliyor #5

    Gurbetçiler baba ocağına geliyor #6

    Gurbetçiler baba ocağına geliyor #7


    İlginizi Çekebilir

    Doğalgaza ne kadar, yüzde kaç zam geldi? Haziran 2022 tarifesi...
    Gündem

    Doğalgaza ne kadar, yüzde kaç zam geldi? Haziran 2022 tarifesi...

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Bayburt'ta freni tutmayan araba benzinlikteki pompaya çarptı
    3. Sayfa

    Bayburt'ta freni tutmayan araba benzinlikteki pompaya çarptı

    Görüş Bildir