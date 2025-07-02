Gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor

Gurbetçilerin dönüşleri tüm hızıyla devam ediyor.

Uzun süren ayrılığın ardından gurbetçiler, memleket hasretlerini gidermek için yollara düşüyor.

Uzun yolculuklarının ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

"GÜZEL BİR DUYGU"

Almanya'nın Bremen kentinden gelen Fatih Öztürk, İpsala Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapması sonrası, Türkiye'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yolculuğun iyi geçtiğini ve yolların açık olduğunu belirten Öztürk, "Yunanistan'daki sınır kapısında uzun süre bekledik. Memleketimize ulaştık sonunda güzel bir duygu. İlk başta dost ve akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. Geriye kalan zamanımızı tatil yaparak geçireceğiz." dedi.

"TÜRKİYE'YE GELMENİN ÖZLEMİYLE YAŞIYORUZ"

Gurbette günlerin buruk geçtiğini vurgulayan Öztürk, "Bir yıl boyunca Türkiye'ye gelebilmenin özlemiyle çalışıyoruz. Memleket özlemini her zaman yaşıyoruz, memleketimizde 3-4 hafta zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

Hollanda'dan gelen Kenan Sucuoğlu da gurbetçi olmanın zor olduğunu kaydetti.

"HASRET GİDERİYORUZ"

Memlekete her yıl geldiklerini anlatan Sucuoğlu, "Sınırdan geçince memlekete kavuşunca çok mutlu oluyoruz, o hissi anlatmak çok zor. Memleketimize gelince hasret giderip, dinleniyoruz." ifadelerini kullandı.