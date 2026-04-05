Trabzon'da balıkçılar 'paydos' dedi

Av sezonu sona eriyor...

Av yasağına kısa bir süre kala Trabzon'da balıkçıların büyük kısmı gelecek sezonun hazırlıkları için limana demir attı.

Bu sezon hamside bolluk yaşanırken palamutta beklenen verim alınamadı.

GELECEK YILIN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Balıkçılar, teknelerini limana çekerek ağ ve bakım çalışmalarına başlarken, bazı ekipler de mayıs ayında başlayacak orkinos avı için Akdeniz'e gitmeye hazırlanıyor.

Sezonu değerlendiren balıkçılar, bu yıl özellikle hamsinin uzun süre devam ettiğini ancak ekonomik anlamda beklentileri tam karşılamadığını ifade etti.

Balıkçıların bir kısmı bakım sürecine girerken, bir kısmı ise yurt dışı ve farklı denizlerde avcılık yapmayı planlıyor.

"UZUN BİR HAMSİ SEZONU GEÇİRDİK"

Yoroz limanına demirleyen Ergün Reis A gemisinin sahibi Recep Yılmaz, bu sezon palamut avının neredeyse hiç olmadığını belirterek, "Bu sezon palamut hiç olmadı ama eylül ayından nisana kadar uzun bir hamsi sezonu geçirdik. Bir ara hamsi bitti diye düşünürken sezonun sonuna doğru İğneada tarafında çok iyi bir av yaşandı. Ancak Ramazan ayına denk geldiği için pek para kazanamadık. Geçtiğimiz yıllara göre çok uzun bir sezondu. Vatandaş bu sezon hamsi yemekten bıktı diyebiliriz." dedi.

Önümüzdeki sezon için umutlu olduklarını dile getiren Yılmaz, "Gelecek sene için konuşmak erken ama palamut olacağını umut ediyoruz. Gürcistan'da da avcılık yaptık. Daha önce Moritanya'da 6 yıl çalıştım. Bu sezon burada çalıştık ancak yeniden yurt dışına gidebiliriz. Orada da şartlar zor." diye konuştu.

ORKİNOS İÇİN AKDENİZ'E GİDECEKLER

Hamsi sezonunun sona ermesiyle bakım çalışmalarına başladıklarını kaydeden Yılmaz, "Şu an teknemizde ağ bakımı yapıyoruz. Ardından orkinos ağlarını hazırlayacağız. Mayıs gibi Akdeniz'e doğru yani Malta ve Kıbrıs tarafına gideceğiz. Bu süreç yaklaşık 1 ay sürüyor. Dönüşte ise teknenin bakım süreci eylüle kadar devam edecek. Zor şartlara rağmen çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BALIK BOL OLUNCA EKONOMİK ANLAMDA TATMİN ETMİYOR"

Gemi çalışanı Yılmaz Genç ise balıkçılıkta dengesiz kazanç durumuna dikkat çekerek, "Genel olarak balık fazla olduğu zaman ekonomik anlamda tatmin etmiyor, az olduğu zaman değerli oluyor. Yakıt pahalılığı, masraflar ve ağ tamirleri nedeniyle iyi bir kazanç elde edemedik. Şu an sezonu kapattık." dedi.

Hamsi sezonunun verimli geçtiğini belirten Genç, "Vatandaş bu sene hamsiyi ucuza yedi. Bir sene hamsi iyi olur, bir sene palamut iyi olur. Önümüzdeki sene palamuttan umutluyuz." şeklinde konuştu.

BAKIM VE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Sezonun sona ermesiyle birlikte bakım çalışmalarına başladıklarını ifade eden Genç, "Ağlarımızın tamiri yapılıyor, gemilerin boya işleri var. Karadeniz'de tekne sayısı fazla olduğu için bazı gemiler yurt dışına gidiyor. Masraflar çok yüksek. Şu anda orkinos hazırlıkları yapılıyor. Akdeniz'e gidecek olanlar yola çıkacak, diğerleri Karadeniz'de kalacak. İnşallah önümüzdeki sezon hem hamsi hem palamut bol olur, herkesin yüzü güler." dedi.

Öte yandan denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için av yasağı 15 Nisan itibarıyla başlayacak.