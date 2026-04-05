Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Hristiyan vatandaşların ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu tebrik etti.

"DÜNYADA BARIŞA, İSTİKRARA VE HUZURA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

Ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün giderek tırmandığı günümüzde, hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın sergiledikleri birlik, beraberlik ve dayanışma, tüm dünyada örnek olmaya devam ediyor. Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekle kararlıyız.



Bu düşüncelerle aynı gök kubbenin altında yüzyıllardır bir arada yaşadığımız ve inşallah ebediyen bir ve beraber yaşayacağımız Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortularını bir kez daha kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum.