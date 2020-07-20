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- Haftanin'de 4 terörist hava harekatıyla öldürüldü
Haftanin'de 4 terörist hava harekatıyla öldürüldü
Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 20.07.2020 - 09:17
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.
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