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    Haftanin'de 4 terörist hava harekatıyla öldürüldü

    Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 09:17
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    Haftanin'de 4 terörist hava harekatıyla öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.

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