Hakan Fidan: ABD ve İran nükleer uzlaşmaya hazır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar...

Bakan Fidan, Financial Times'a verdiği röportajda, ABD ve İran arasındaki gerilim başta olmak üzere birçok konuya değindi.

Bakan Fidan, ABD ve İran'ın nükleer anlaşma için taviz vermeye hazır olduğunu belirtti.

UYARIDA BULUNDU: YENİ BİR SAVAŞA YOL AÇABİLİR

Washington'ın, İran'ın uranyum zenginleştirmesini tamamen durdurma şartını esnetebileceği; İran'ın ise uranyum zenginleştirme seviyelerine kısıtlama ve sıkı denetimi kabul edebileceği ifade edildi.

Ancak Dışişleri Bakanı, müzakerelerin füze programı ve vekil güçleri kapsayacak şekilde genişletilmesinin nükleer süreci kilitleyeceği ve "yeni bir savaşa" yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

"AMERİKA, İRAN'IN NÜKLEER YETENEKLERİ KONUSUNDA ENDİŞE DUYUYOR"

Fidan, Ankara ve bölgedeki diğer hükümetlerin İran'ın balistik füze programı ve militanlara verdiği desteğe karşı "yaratıcı fikirler geliştirmeye çalıştığını" ve "yapıcı ve etkili bir rol" oynayabileceklerini söyledi.

“Amerikalılar İran'ın nükleer yetenekleri konusunda derin endişe duyuyor. Ancak diğer konular bölge ülkeleriyle yakından bağlantılı, çünkü füzeler ve vekil güçler bölgesel güvenliği etkiliyor; küresel bir erişimleri yok.” ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU, TRUMP'I ETKİLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyareti sırasında Trump'ı etkilemeye çalışacağından endişe duyduğunu söyledi. "İsrail için bölgede askeri üstünlük konumunu korumak merkezi bir önceliktir, İran füzelerinin varlığı bu hedefi zorlaştırıyor." dedi

Dışişleri Bakanı Fidan, 2015’teki hataya düşülmemesi gerektiğini ve bölge ülkelerinin dışlanmamasının önemini vurguladı.

İsrail’in askeri üstünlük önceliği nedeniyle İran’ın füze programını engellemek istediğini, ancak İran’ın bu konuyu tartışmaya kapattığını belirtti.

"OLASI ABD SALDIRILARI REJİMİ DEĞİŞTİRMEZ"

Dışişleri Bakanı, olası ABD saldırısını da değerlendirdi. Fidan, “Rejim değişikliğinin gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Elbette, hükümet organları ve bazı diğer hedefler ağır hasar görecek, yok edilecek. Ancak rejim, siyasi bir varlık olarak işlevsel bir varlık olmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

ABD temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Muskat'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile dolaylı görüşmeler gerçekleştirmişti.

Türkiye, Katar, Umman ve Mısır’ın arabuluculuk çabalarıyla gerçekleşen bu temas, ABD’nin haziran ayındaki hava saldırılarından bu yana ilk adım oldu.

Başlangıçta İran’ın füzelerini ve vekil güçlerini de masaya isteyen Donald Trump, Muskat görüşmelerini "çok iyi" olarak niteledi ve sadece nükleer programı kapsayan bir anlaşmanın "kabul edilebilir" olabileceğini söyledi.