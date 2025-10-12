Hakan Fidan Ankara'da 'Türkiye-Suriye güvenlik iş birliği' toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Bakan Fidan burada, Güler ve Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin Salameh ile görüştü.

KÜRESEL VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Toplantıda Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmeler ele alındı.

Toplantıda, terör örgütü SDG/YPG'nin Şam yönetimiyle entegrasyon süreci ile İsrail'in bölgede artan saldırgan tutumunun önlenmesi gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

13 AĞUSTOS'TA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

İki ülke yetkilileri, son olarak 13 Ağustos'ta Ankara'da bir araya gelirken görüşmede, Türkiye ve Suriye savunma bakanlıkları arasında 'Askeri Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanmıştı.

10 MART MUTABAKATI İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani'yi Ankara'da konuk etmişti.

Hakan Fidan, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada "Bugünkü görüşmemizde 10 Mart mutabakatının ivedilikle ve bütünüyle hayata geçirilmesi için atılacak adımları konuştuk. Suriye'nin güvenliğine kasteden unsurlar ülkemiz için de güvenlik tehdidi oluşturmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.