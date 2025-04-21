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Hakan Fidan, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile bir araya geldi

Hakan Fidan, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi. Bakan Fidan'ın bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edilmesi bekleniyor.